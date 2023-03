Will Smith sobe ao palco pela primeira vez após ser banido do Oscar

Após a polêmica do tapa em Chris Rock no Oscar 2022 e ter sido banido da premiação por 10 anos, Will Smith subiu ao palco pela primeira vez para ser homenageado depois do acontecimento. A honraria especial ocorreu nesta quinta-feira, em Los Angeles, durante a premiação AAFCA Awards, organizada pela Associação de Críticos de Cinema Negro.

Na ocasião, Will Smith foi celebrado por sua atuação no filme “Emancipação- Uma História de Liberdade”, drama histórico com produzido pela AppleTV+ e dirigido por Antoine Fuqua, que conta a história de um homem negro escravizado que vive uma torturante fuga após ser afastado de sua família e capturado ilegalmente por capangas de seu antigo senhor.

“Emancipation foi o filme mais difícil de minha carreira”, revelou o ator durante seu discurso. Will também comentou sobre a dificuldade de transportar uma mente moderna para a época do drama e que foi muito difícil imaginar tal desumanidade.

O ator ainda revelou um surpreende improviso durante as gravações, que chocou todo o público da premiação. “Estava em uma cena com um dos atores brancos, que decidiu improvisar. Eu falei minha linha, ele também. Então, de improviso, ele cuspiu no meu peito”, contou Smith.

Will Smith banido do Oscar por 10 anos

Durante a premiação do Oscar 2022, Will Smith subiu no palco e deu um tapa em Chris Rock, apresentador da cerimônia. A atitude foi tomada após o comediante fazer uma piada sobre Jada Pinkett Smith, esposa do artista. Smith ainda recebeu na mesma noite, sua primeira estatueta no Oscar por seu trabalho em “King Richard: Criando Campeãs”.

Will Smith e Chris Rock no Oscar 2022 (Reprodução/Robyn Beck)

Após a polêmica de agressão, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu banir Will Smith da premiação por 10 anos. Na época, o ator disse aceitar e respeitar a decisão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)