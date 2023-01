Oscar 2023: Atriz de Pantera Negra conquista primeira indicação da Marvel em categorias de atuação

A atriz Angela Bassett, de 64 anos, foi indicada ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, representando a primeira indicação de um filme da Marvel em categorias de atuação na premiação. A veterana interpretou Ramonda no longa-metragem "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".

Bassett entra para a seleta lista de indicados que participaram de filmes de super-heróis. Além dela, apenas Heath Ledger (que interpretou Coringa no filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas") e Joaquin Phoenix (intérprete de Coringa no filme do vilão, lançado em 2019) também foram indicados à premiação. Ambos os atores venceram os prêmios aos quais foram indicados.

A atriz venceu o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, indicada pelo mesmo papel que lhe garantiu a indicação ao Oscar, onde é a favorita a levar o prêmio. A cerimônia ocorrerá no dia 12 de março e será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel, que será o anfitrião pela terceira vez.

Confira o trailer de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"

Veja quem são as indicadas ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar de 2023

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Hong Chau, por A Baleia

Kerry Condon, por Os Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

