Jada Pinkett abre o jogo sobre confusão envolvendo Will Smith e Chris Rock no Oscar

Dezoito meses após o tapa que envolveu Will Smith e Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar 2022, Jada Pinkett, ex-mulher de Will, abriu o jogo sobre o ocorrido. O incidente iniciou após Chris Rock fazer uma piada relacionada à cabeça raspada de Pinkett, que sofre de alopecia. Em uma entrevista concedida ao portal de notícias People, a atriz revelou que, inicialmente, acreditou que o incidente era parte de uma encenação combinada entre os dois.

VEJA MAIS

"Era como se fosse uma performance teatral", disse Jada, admitindo que, como muitos espectadores que assistiram ao evento ao vivo na televisão, ela não acreditou que fosse real inicialmente.

"Eu estava pensando: 'Não é possível que Will tenha agredido ele'. Só percebi que não era uma encenação quando Will Smith retornou ao seu lugar", relembrou a atriz, que chegou a perguntar depois da cerimônia se o ex-marido estava bem.

Jada e Will estão separados há sete anos. Questionada sobre o motivo, ela respondeu que ainda não estão preparados para falar sobre o assunto. “Estamos tentando descobrir entre nós como ser parceiros”, declarou.