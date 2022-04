Will e Jada Smith enfrentam crise no casamento pós-Oscar e podem se divorciar, diz site

O casamento de Will Smith e Jada Pinkett está em crise depois da polêmica ocorrida na cerimônia do Oscar 2022. De acordo com o portal britânico The Mirror, os dois enfrentam problemas no casamento depois do tapa que o ator deu em Chris Rock, e podem ter “um dos divórcios mais feios da história do showbiz”.

Uma fonte da revista Heat Magazine disse que, “desde o escândalo do Oscar, as tensões entre eles [Will e Jada] são palpáveis”.

“Se eles se separassem, Will tem uma fortuna de US$ 350 milhões [mais de R$ 1,6 bilhão] que Jada teria direito à metade sob a lei californiana. Pode ser um dos divórcios mais feios da história do showbiz e se arrastar por mais tempo do que o de Angelina Jolie e Brad Pitt”, afirmou a fonte à revista.

Relembre a polêmica

Durante a última cerimônia do Oscar 2022, Chris Rock fez uma piada com o cabelo de Jada Pinkett, dizendo que esperava vê-la na sequência de "GI Jane", já que a protagonista do filme tinha a cabeça raspada. Acontece que a esposa de Will Smith tem os cabelos raspados porque sofre de alopecia, uma doença que faz os cabelos caírem.

No momento da cerimônia, ao vivo, Will Smith não gostou nada da piada, subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Rock. As consequências só foram negativas para o ator, que foi banido de qualquer cerimônia do Oscar por 10 anos.