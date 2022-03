Chris Rock aparece cabisbaixo após apanhar de Will Smith no Oscar

Três dias após levar um tapa de Will Smith no palco da cerimônia do Oscar, Chris Rock foi flagrado nas ruas de Boston, onde se prepara para uma sequência de shows. Na foto, o comediante está cabisbaixo, usando boné, calça e casaco de moletom e parece esconder o rosto para não ser reconhecido. Mas as aparências enganam: Chris Rock nunca vendeu tantos ingressos para os seus shows

A empresa de venda de ingressos informou que entre a noite do domingo, 27, e a segunda, 28, vendeu mais ingressos para o show dele, intitulado "Ego Death World Tour", do que durante todo o mês de fevereiro. O valor do ingresso também aumentou mais de 600%, passando de 46 dólares (o equivalente a 219 reais) para 341 dólares (1.625 reais).

A turnê de Rock iniciará oficialmente no sábado, 2, mas, nesta quinta-feira, 31, ele fará uma apresentação em Boston.