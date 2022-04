'E o Chris Rock?': Internautas questionam banimento de Will Smith do Oscar

Depois que a Academia do Oscar decidiu banir Will Smith por 10 anos, o público recebeu a notícia com certo com certa hesitação. Isto porque aparentemente não houve decisão alguma direcionada ao humorista Chris Rock, que fez uma piada de mau gosto sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith durante a cerimônia do Oscar, no último dia 27 de março. A piada em questão fez com que Will Smith reagisse dando um tapa no humorista.

Na sexta-feira (8), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a decisão sobre o caso, banindo Will Smith por 10 anos de aparecer em qualquer evento do Oscar. A decisão, no entanto, não se estende a Chris Rock, e isso levou internautas a questionarem certa "impunidade" do humorista sobre a piada que fez.

Durante a cerimônia do Oscar 2022, Chris Rock fez uma piada sobre a queda de cabelo de Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia - uma doença que provoca queda de cabelo. Will Smith não gostou nada da piada feita com sua esposa, então subiu até o palco e deu um tapa no rosto do humorista.

Veja a reação de alguns internautas sobre a decisão da Academia em banir Will Smith do Oscar:

