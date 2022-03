Como as estrelas reagiram ao tapa de Will Smith em Chris Rock, no Oscar 2022

O tapa que o ator Will Smith deu no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022, na noite do último domingo, 27, está repercutindo mais que a própria premiação do cinema americano. O vencedor da estatueta de Melhor Ator pelo filme "King Richard: Criando Campeãs" meteu a mão na cara de Rock porque ele fez uma piada de mau gosto sobre a esposa dele, Jada Pinckett Smith.

A plateia do teatro Dolby, em Los Angeles, foi surpreendida com a cena inesperada. Algumas celebridades foram clicadas no momento e as reações de algumas delas viralizou na internet, como as de Nicole Kidman, Jessica Chastain - esta, vencedora do Oscar de Melhor Atriz na cerimônia - e Lupita Nyong’o.

VEJA TAMBÉM

Reações na internet

O ator Alexandre Nero postou criticou a reação de Smith e foi atacado por seguidores: "Imagina se todo mundo que se sentir ofendido levantar e dar um tapa na cara do sujeito? Não podemos ser esse tipo de exemplo", escreveu ele na noite do Oscar. Mas, na manhã desta segunda, 28, reagiu à resistência dos internautas: "Analisei o ponto de vista de vocês a acho que vocês têm razão. Chega de tentar se controlar. Temos que botar pra fora. A partir de hoje quem me ofender eu vou dá-lhe um socão na boca. Obrigado pela graça alcançada", ironizou.

A atriz Sophia Bush condenou as atitudes dos dois artistas na cerimônia. "Violência não é ok. Agressão nunca é a resposta. Essa é a segunda vez que o Chris faz piada com a Jada no palco do Oscar, e esta noite ele falou da alopecia dela. Falar da doença autoimune de alguém é errado. Fazer isso de propósito é crueldade. Os dois precisam parar e respirar".

Os humoristas reagiram com preocupação. Maurício Meirelles escreveu: "Joga a real: vocês adoram quando alguém soca a cara de quem faz piada". O humorista norte-americano Billy Eichner postou: "Eu estou entrando embaixo do meu sofá".

A comediante e atriz americana Fortune Feimster comentou: "São tempos assustadores. Então, não, eu não acho divertido alguém ser agredido no palco". Enquanto a comediante Kathy Griffin ressaltou: "É uma prática muito ruim subir ao palco e agredir fisicamente um comediante. Agora todos nós temos que nos preocupar com quem quer ser o próximo Will Smith nos clubes de comédia e teatros"

Destoando deles, o comediante americano Conan O'Brien riu da situação: "Eu acabei de ver o tapa do Will Smith. Alguém me empresta um programa de noite só por amanhã?". No Brasil, o também humorista Rafinha Bastos disse que preferia levar um tapa do que processo: "Se uma piada minha te ofender, me dê um tapa. Deixe meu dinheiro em paz. Obrigado".