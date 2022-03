Mulher de Will Smith se pronuncia após agressão de marido contra Chris Rock

Após a agressão polêmica na noite do Oscar 2022, Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, comentou sobre a atitude do marido contra o humorista Chris Rock.

Em uma públicação no instagram, a atriz publicou uma frase: "Esta é uma temporada de cura, e estou aqui para isso", escreveu ela. Jada também limitou os comentários da publicação.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)