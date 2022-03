Mãe de Will Smith defende o ator após tapa em Chris Rock: ‘nunca o vi fazer isso’

Após o polêmico tapa que Will Smith deu no humorista Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022, a mãe do ator, Caroline Bright, saiu em defesa do filho. Ela disse que ficou surpresa ao ver a agressão e comentou sobre a personalidade tranquila de Will.

“Ele é uma pessoa muito equilibrada”, disse Caroline, ao acrescentar que se surpreendeu com a atitude de Will: “É a primeira vez que o vejo explodir. Primeira vez na vida dele. Nunca o vi fazer isso”, ressaltou.

Will Smith usou as redes sociais na última segunda-feira (28/3) para se desculpar com Chris Rock. No entanto, apesar do pedido de desculpas, o ator também deu algumas alfinetadas no humorista.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)