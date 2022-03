'Eu estava fora da linha e estava errado', escreveu Will Smith ao pedir desculpas ao ator Chris Rock

Propostas em debate

Será aberta, hoje, a Conferência Municipal de Educação de Belém. O evento vai até a quinta-feira, 31.

Mudanças em benefício

Já está em vigor a medida provisória que define as novas regras para o auxílio-alimentação dado ao trabalhador.

"Eu estava fora da linha e estava errado.”

Foi o que escreveu o ator Will Smith em uma mensagem divulgada no Instagram ao pedir desculpas ao também ator Chris Rock por ter dado um tapa na cara dele durante a cerimônia do Oscar, na noite de domingo. “Meu comportamento foi inaceitável e imperdoável”, afirmou o ator sobre a agressão ocorrida após o colega fazer uma piada sobre a alopecia de Jada Pinkett Smith, mulher de Will.

FURTO

Santuário



O furto de fiação elétrica é cada vez mais comum em Belém. A ousadia dos ladrões é tamanha que eles não têm poupado nem mesmo a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Em menos de 15 dias, a fiação da Praça Santuário foi roubada duas vezes. O espaço, que integra o conjunto arquitetônico do templo dedicado à “Padroeira dos Paraenses”, ainda está às escuras, já que a manutenção iniciada ontem foi interrompida pela forte chuva que caiu durante a tarde na região central de Belém.



Prejuízo



Embora a manutenção da Praça Santuário seja de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que investe os recursos financeiros obtidos através de doações, os diretores argumentam que a prevenção a esses atos deve fazer parte da rotina do policiamento ostensivo no entorno da praça, tanto para garantir a segurança dos fiéis, já que se trata de um espaço de devoção do povo paraense; quanto pelo próprio custo de substituição da fiação como está ocorrendo agora, em intervalo de apenas 15 dias entre um furto e outro.

POLÍCIA

Judiciária



Os Sindicatos dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Sinjetp) e dos Funcionários do Judiciário do Pará (Sindiju) deram início a um movimento para que seja implantada a Polícia Judiciária do Pará a exemplo do que já ocorre em outros Estados brasileiros. A criação dessa força especial foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça em setembro de 2020. No Pará, uma comissão foi criada para encaminhar a questão junto à presidência do Tribunal de Justiça. Os servidores defendem que o status de Polícia Judiciária para 140 agentes de segurança vai permitir atuação estratégica para o grupo, garantindo mais tranquilidade para quem precisa frequentar os prédios da Justiça paraense.

ELEIÇÕES

Mídia



O Tribunal Regional Eleitoral do Pará reunirá, hoje, os representantes de veículos de comunicação para tratar das eleições de outubro deste ano. Durante o encontro, serão repassadas orientações para a cobertura, entre elas os detalhes do calendário e do horário eleitoral gratuito. Será destacado também o papel da mídia no combate às fake news, uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral em relação ao pleito deste ano.

CHEIAS

Oeste do Pará



Alerta total nos municípios de Óbidos e Santarém, no oeste paraense, onde as águas dos rios Amazonas e Tapajós atingiram níveis de transbordo. Segundo boletim divulgado ontem pela Defesa Civil de Santarém, o Tapajós chegou a 7,10 metros, dez centímetros acima da marca do ano passado. Em Óbidos, o Amazonas chegou a 7,28 metros, oito centímetros acima da cota de alerta. Em Belém, a segunda-feira foi marcada por quase dez horas de chuvas intensas. Houve pontos de alagamento e o trânsito ficou congestionado em diversas vias.

BENEFÍCIOS

Suspensão



Centenas de servidores aposentados e pensionistas do Estado do Pará tiveram os pagamentos suspensos por falta de recadastramento. Ontem, centenas deles estavam aglomerados em frente ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), o órgão responsável pela atualização cadastral no regime próprio de previdência do Estado. O procurador de Justiça Cível Waldir Macieira, do Ministério Público do Pará (MPPA), disse à coluna que o recadastramento estava suspenso pelo decreto da pandemia até dezembro do ano passado.



Recomendação



Segundo o procurador, não foi dado um novo prazo. Por isso, muitos aposentados e pensionistas, a maioria idosos, pensaram que a suspensão anterior ainda estava em vigor. Por sua vez, o Igeprev alega que prorrogou o prazo de atualização cadastral por 90 dias, e que este só foi encerrado em 8 de março. Porém, Macieira argumenta que faltaram avisos mais efetivos aos inativos e pensionistas do Estado. Por isso, pediu providências à Promotoria do Idoso do MPPA para que faça uma recomendação urgente junto ao Igeprev por uma solução que atenda a esses aposentados que, desesperados, temem perder os benefícios em definitivo.

Em Poucas Linhas

► Um balanço do “Feirão Limpa Nome”, promovido pelo Serasa Experian, aponta que mais de 2,27 milhões de acordos já foram celebrados por consumidores. O feirão vai até o próximo dia 3. Até o momento, o maior número de dívidas negociadas foi no segmento de telefonia, com 872 mil acordos. Em seguida, aparecem os débitos com empresas que compram dívidas de outras companhias, com 544 mil acordos, e os bancos, com 298 mil.

► A Reserva Biológica do Rio Trombetas, no Pará, será a sede, de hoje até quinta-feira, 31, do primeiro evento da série “Encontro dos Saberes”. A realização é do Projeto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O “Encontro dos Saberes” é definido pelos organizadores como “um espaço de diálogo a respeito das experiências de cada um sobre a manutenção da biodiversidade local”.



► Será hoje, às 19h30, na Catedral Metropolitana de Belém, a missa de Sétimo Dia de morte do arquiteto e professor Flávio Nassar. A celebração será acompanhada pelo grupo de canto “Schola Cantorum”, regido por Eduardo Nascimento, com participação do organista Paulo José Campos de Melo.

► Cerca de sete mil dos 17.705 inscritos ao concurso público para o cargo de auditor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda faltaram às provas aplicadas no último domingo, 27. A informação é da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. O concurso público deve preencher 38 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

► Começou a circular, ontem, o caderno Libshop, o novo “Classificados” de O LIBERAL. Agora em multiplataformas, com matérias e anúncios em formato multimídia. Como parte das mudanças, a página da coluna “Navegação em Foco”, assinada por Luiz Omar, passa a ser publicada no caderno Política.