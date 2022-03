Oscar 2022: Will Smith pede desculpas pela agressão a Chris Rock

Quase 24h após a repercussão do tapa, ao vivo, no comediante Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar 2022, o ator Will Smith fez uma retratação pública. Pelas redes sociais, Will entende que a "atitude foi errada" e se justificou que agiu por "emoção", quanto a piada sobre a condição médica da esposa Jada Pinkett Smith.

A postagem com o pedido de desculpas foi publicada na noite desta segunda-feira (28), por volta das 20h, horário de Brasília. No post, o ator repudiou o ato. “A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável”, disse Will.

Em outro trecho o ator complementa. “Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, afirma.

Mais cedo, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas - responsável pela premiação - se pronunciou. A instituição estava avaliando quais seriam os próximos passos repressivos sobre a agressão. Um inquérito investigativo foi instaurado.

Will finalizou a postagem pedindo “desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo”, além de lamentar e se desculpar com a Família Williams e própria Família King Richard, pelo comportamento.

Entenda o caso

O comediante Chris Rock chegou a comparar o cabelo de Jada com o da personagem de Demi Moore, no filme "G.I. Jane", de 1997. No longa-metragem, Demi interpreta uma personagem careca. Após xingar o comediante, Wiil levantou e agrediu Chris no palco.





Jada tem alopecia, doença a autoimune que provoca o enfraquecimento e queda dos fios. A atriz já falou abertamente sobre o tema.