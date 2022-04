Oscar 2022: Will Smith se interna em clínica de reabilitação após tapa em Chris Rock, diz site

A agressão que aconteceu no Oscar 2022, entre Will Smith e Chris Rock, ainda está dando o que falar. Dessa vez, o assunto é a possível recuperação de Will Smith após estresse causado na premiação. Segundo o jornal 'The Sun', o ator se internou em uma clínica de reabilitação.

De acordo com informações do site, após o tapa que deu em Chris Rock por ele ter feito uma piada com sua esposa , Jada Smith, Will quer relaxar e se recuperar do estresse vivido na noite do evento, quando ganhou o Prêmio de Melhor Ator por "King Richard - Criando Campeãs".

"O impacto da reação atingiu Will com força, então ele receberá ajuda para lidar com o estresse. Esta é, sem dúvida, a batalha de sua carreira. Será um retiro de alto nível usado pelos ricos e famosos e ele fará muita busca de alma e descobrirá como pode seguir em frente. Ele fará muita busca em sua alma e trabalhará para descobrir como pode seguir em frente", apontou um informante. "Will espera que a conversa avance para que ele possa voltar e salvar sua reputação e carreira."

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)