Will Smith renuncia como membro da Academia do Oscar, após tapa em Chris Rock

'Traí a confiança da Academia', declarou Will Smith ao renunciar como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, nesta sexta-feira, 1. O motivo foi o tapa desferido no comediante Chris Rock, em plena cerimônia do Oscar 2022, por conta de uma piada sobre a calvície da esposa do ator, a atriz Jada Pinkett Smith.

Ao renunciar à academia, Smith não poderá mais participar da votação que elege os vencedores das categorias do Oscar. Porém, ele ainda poderá ser indicado novamente, pois não é necessário ser membro da academia para concorrer à premiação.

Ao pedir pra sair, o ator se antecipa à punição mais grave - a expulsão - que poderia vir a ser aplicada contra ele ao final do processo disciplinar aberto pela academia.

"Recebemos e aceitamos a renúncia imediata do senhor Will Smith da Academia", informou a academia para a revista Hollywood Reporter. "Vamos continuar com nossos procedimentos disciplinares contra o senhor Smith por violações dos Padrões de conduta da Academia, antes da nossa próxima reunião de conselho no dia 18 de abril", finaliza.

"Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa", declarou Will Smith para a revista Variety.

"Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, estou me renunciando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão", disse ainda o ator.