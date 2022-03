Após tapa, Will Smith foi convidado a se retirar do Oscar, mas se recusou a sair

A Academia de Artes e Ciências admitiu nesta quarta-feira, 30, que convidou o ator Will Smith a se retirar da cerimônia do Oscar após a confusão ocorrida entre ele e o comediante Chris Rock no último domingo, 27, durante a maior premiação do cinema. Will Smith, que venceu o Oscar de Melhor Ator com o filme King Richard: Criando Campeãs, se recusou a deixar o local. A Academia disse também que reconhece “que poderíamos ter tratado a situação de forma diferente”.



Além disso, a Academia informou que abriu processos disciplinares contra o ator por conta da agressão cometida por ele contra o comediante.

Will Smith deu um tapa em Chris Rock depois que o comediante fez uma piada de mau gosto sobre o cabelo da esposa do ator, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, doença autoimune que causa intensa queda capilar.

“O Conselho de Governadores iniciou hoje um processo disciplinar contra Will Smith por violações das Normas de Conduta da Academia, incluindo contato físico impróprio, comportamento abusivo ou ameaçador, comprometendo a integridade da Academia”, disse a organização por trás do Oscar, numa declaração.

Leia mais: