Oscar 2022: Chris Rock e Will Smith fazem as pazes

Depois do episódio de agressão no Oscar 2022 entre Chris Rock e Will Smith, parece que tudo voltou a ser como era. Segundo fontes próximas ao ator, os dois fizeram as pazes após o tapa contra o humorista. O Rapper Sean “Diddy” Combs afirmou que eles se reconciliaram na festa após o ocorrido.

“Está no passado: “Isso não é um problema. Acabou. Posso confirmar isso”, disse Diddy, ao ser questionado sobre o conflito. Ele também presenciou a briga ao vivo durante a cerimônia. “É tudo amor. Eles são irmãos”, ressaltou.

O ocorrido aconteceu após o comediante fazer um comentário em tom de piada sobre a esposa do ator Jada Pinkett Smith e o fato dela estar sem os cabelos, devido a alopécia que ela possui.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)