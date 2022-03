Filha de Will Smith faz apelo sobre tapa do pai em Chris Rock

Diante da polêmica envolvendo o pai, Will Smith, que deu um tepa no rosto de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, a cantora Willow Smith, de 21 anos, postou no Stories do Instagram, na terça-feira, 29, um apelo: “Você sabe quem está passando por muita coisa agora? Literalmente todos. Apenas seja gentil”.

O motivo da agressão foi uma piada de mau gosto com a calvíce da esposa do ator, Jada Pinkett Smith, que é mãe de Willow. Jada é calva por motivo da doença alopecia. Willow também mantém o visual de cabelo raspado.

A mensagem de Willow foi originalmente compartilhada pelo palestrante motivacional Jay Shetty.

Também na terça-feira, ela fez o post dizendo: “Esta é uma temporada de cura e estou aqui para isso”.