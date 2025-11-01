Vazou? Lista de ordem de apresentação do Global Citizen circula na web; veja

Belém se transforma, neste sábado (1º), no centro da música e da conscientização ambiental com o Global Citizen Festival: Amazônia, evento internacional que celebra a cultura e reforça o compromisso com a preservação da floresta. A programação reúne artistas brasileiros e nomes consagrados da cena mundial, com shows no Parque da Cidade, em uma noite histórica para a capital paraense.

Mas a pergunta que muita gente está se fazendo é: qual a ordem de apresentação no palco? Que horas o Chris Martin do Coldplay vai cantar? Que horas será a Anitta? Gilberto Gil? E, no início da tarde de hoje (1º), vazou uma suposta lista dessa ordem! Confere aí!

Confira os (supostos) horários dos shows do Global Citizen Festival Amazônia

O cronograma oficial do evento define as apresentações ao longo da noite, com início às 17h35 e encerramento à meia-noite. A abertura será comandada por Vivi Batidão, que sobe ao palco principal às 17h35. Vale lembrar que Daniela Mercury, anunciada na manhã de hoje, ainda não está na lista.

17h35 – 18h20: Vivi Batidão (Main Stage)

Vivi Batidão (Main Stage) 19h02 – 19h05: Djuena Tikuna (Thrust)

Djuena Tikuna (Thrust) 19h25 – 19h50: Gaby Amarantos (Main Stage)

Gaby Amarantos (Main Stage) 20h15 – 20h30: Charlie Puth (Main Stage)

Charlie Puth (Main Stage) 21h00 – 21h15: Gilberto Gil (Main Stage)

Gilberto Gil (Main Stage) 21h19 – 21h34: Chris Martin (Thrust)

Chris Martin (Thrust) 21h36 – 21h41: Káê Guajajara e Eric Terena (Left)

Káê Guajajara e Eric Terena (Left) 21h53 – 22h38: Seu Jorge (Main Stage)

Seu Jorge (Main Stage) 22h43 – 22h48: Arraial Pavulagem e Eric Terena (Right)

Arraial Pavulagem e Eric Terena (Right) 23h00 – 00h04: Anitta (Main Stage)

Suposta lista de apresentação do Global Citizen (Reprodução/X)

Belém recebe artistas nacionais e internacionais

O evento marca a primeira edição do Global Citizen Festival na Amazônia, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay e aqui no oliberal.com você acompanha minuto a minuto! Além de ser um espetáculo musical, o festival tem como objetivo mobilizar governos, empresas e sociedade civil para o enfrentamento às mudanças climáticas e a promoção de justiça social.

O que é o Global Citizen Festival

Criado em 2012, o Global Citizen Festival é uma iniciativa da ONG Global Citizen e reúne artistas e líderes mundiais em prol de causas humanitárias e ambientais. A edição de Belém é a primeira realizada na Amazônia e integra o calendário de eventos que antecedem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será sediada na capital paraense em 2025.