Público corre para garantir lugar no Mangueirão durante abertura do Global Citizen Festival

Os portões do Estádio do Mangueirão foram abertos na tarde deste sábado (1º) para receber o público do Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver pessoas correndo para garantir um bom lugar na grade. Um perfil de fã clube da cantora Anitta compartilhou as imagens da movimentação do público. Os portões abriram oficialmente às 16h, e o início dos shows está marcado para as 17h.

A cantora paraense Viviane Batidão é a artista que abrirá a sequência de apresentações do festival em uma performance especial promovida pelo Banco do Brasil. O evento também terá intervenções de lideranças indígenas, ativistas e autoridades.

O evento contará com apresentações de Daniela Mercury, Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay.

De acordo com uma suposta lista de apresentações que circula nas redes sociais, o line-up pode seguir a seguinte ordem:

Viviane Batidão (17h35–18h20);

Djuena Tikuna (19h02–19h05);

Gaby Amarantos (19h25–19h50);

Charlie Puth (20h15–20h30);

Gilberto Gil (21h00–21h15);

Chris Martin (21h19–21h34);

Káê Guajajara e Eric Terena (21h36–21h41);

Seu Jorge (21h53–22h38);

Arraial Pavulagem e Eric Terena (22h43–22h48);

Anitta (23h00–00h04).

Transmissão

O público poderá assistir ao festival ao vivo e gratuitamente pelo Multishow e pelo Globoplay, que estará aberto para não-assinantes. Os melhores momentos também serão exibidos na TV Globo, logo após o programa Altas Horas.

A transmissão oficial pela Globo começa às 18h50, com Dedé Teicher e Guilherme Guedes diretamente de Belém, apresentando entrevistas, bastidores e os principais shows do evento em tempo real.

No portal Oliberal.com, será possível acompanhar a cobertura minuto a minuto.