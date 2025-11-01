Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

O grupo “Aliança dos Povos pelo Clima”, que reúne lideranças indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas e juventudes urbanas, participou do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado no Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (1º). Durante sua participação, o coletivo destacou a importância da preservação ambiental e cobrou respeito aos territórios tradicionais.

Em fala coletiva, os representantes reforçaram que a existência das florestas depende diretamente do cuidado e do envolvimento das comunidades locais. “Só tem floresta porque tem gente cuidando, se envolvendo, e território não se negocia. A gente cobra!”, afirmaram.

A presença do grupo reforça a articulação entre cultura, ativismo e sustentabilidade presente no festival, que tem como foco central a promoção da proteção da Amazônia e o engajamento social em torno das questões ambientais.