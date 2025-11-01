Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

Amanda Martins
fonte

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

O grupo “Aliança dos Povos pelo Clima”, que reúne lideranças indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas e juventudes urbanas, participou do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado no Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (1º). Durante sua participação, o coletivo destacou a importância da preservação ambiental e cobrou respeito aos territórios tradicionais.

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

VEJA MAIS

image Janja, Sonia Guajajara e Marina Silva participam do Global Citizen Festival: Amazônia no Mangueirão
Janja também destacou o carinho por Belém e, citando o Círio de Nazaré, desejou "Feliz COP" a todos. Saiba mais!

image 'Amazônia é nosso sistema vital', reforça Helder Barbalho durante fala em Global Citizen
Governador e primeira-dama participam da abertura oficial do festival em Belém

image 'Estamos ansiosos para mostrar nossa potência', afirma Gaby Amarantos sobre show no Global Citizen
O festival acontece neste sábado (1º) no Estádio do Mangueirão, reunindo artistas nacionais e internacionais.

Em fala coletiva, os representantes reforçaram que a existência das florestas depende diretamente do cuidado e do envolvimento das comunidades locais. “Só tem floresta porque tem gente cuidando, se envolvendo, e território não se negocia. A gente cobra!”, afirmaram.

A presença do grupo reforça a articulação entre cultura, ativismo e sustentabilidade presente no festival, que tem como foco central a promoção da proteção da Amazônia e o engajamento social em torno das questões ambientais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aliança dos povos pelo clima

global citizen festival em belém

cultura

ativismo ambiental
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTURA

'Amazônia é nosso sistema vital', reforça Helder Barbalho durante fala em Global Citizen

Governador e primeira-dama participam da abertura oficial do festival em Belém

01.11.25 19h36

ROCK DOIDO

'Estamos ansiosos para mostrar nossa potência', afirma Gaby Amarantos sobre show no Global Citizen

O festival acontece neste sábado (1º) no Estádio do Mangueirão, reunindo artistas nacionais e internacionais.

01.11.25 19h03

ORGULHO

Alane Dias celebra voltar a Belém para apresentar o Global Citizen Festival: 'É uma grande honra'

A ex-BBB escolheu um look amarelo do estilista paraense André Lima para marcar sua participação no evento.

01.11.25 18h41

COMEÇOU!

Viviane Batidão abre o Global Citizen Festival com 'É Sal' em show no Mangueirão

Paraense apostou em look verde bandeira e biojoias nas cores do Brasil para celebrar o início do festival

01.11.25 17h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

01.11.25 13h40

GLOBAL CITIZEN

Vazou? Lista de ordem de apresentação do Global Citizen circula na web; veja

Evento internacional realizado nesta sábado (1º) reúne grandes nomes da música nacional e mundial no Parque da Cidade, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Charlie Puth e Chris Martin

01.11.25 12h38

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

ANITTA EM BELÉM

Fãs de Anitta já formam fila para o show no Global Citizen: Amazônia em Belém; veja foto

Fila de fãs em frente ao principal estádio da capital mostra expectativa para o show de cantora pop no festival.

01.11.25 12h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda