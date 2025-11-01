Capa Jornal Amazônia
Janja, Sonia Guajajara e Marina Silva participam do Global Citizen Festival: Amazônia no Mangueirão

Janja também destacou o carinho por Belém e, citando o Círio de Nazaré, desejou "Feliz COP" a todos. Saiba mais!

Hannah Franco
fonte

Janja, Sonia Guajajara e Marina Silva. (Wagner Santana/OLiberal)

A noite deste sábado (1º) foi marcada por discursos inspiradores e celebrações da cultura amazônica durante o Global Citizen Festival: Amazônia, realizado no Estádio do Mangueirão, em Belém. Entre as apresentadoras e palestrantes do evento estiveram a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Durante sua fala, Janja destacou a importância do encontro para o fortalecimento das ações em defesa da floresta e da juventude amazônica.

VEJA MAIS

image Lula diz que investimento em bioeconomia é a principal ferramenta para evitar desmatamento

image Lula diz que Belém será outra cidade no pós-COP30 e refuta críticas sobre falta de estrutura
A COP30 vai ser realizada entre 10 e 21 de novembro, precedida pela chamada de Cúpula dos Líderes nos dias 6 e 7 de novembro

“Gente, eu estou muito feliz de estar hoje aqui em Belém, junto com o presidente Lula, meu marido. Chegamos pela manhã e estou emocionada de participar desse evento, uma parceria incrível que construímos com a Global Citizen há dois anos. Em Paris, o presidente Lula disse que faríamos a maior COP de todos os tempos. Em Nova York, em 2023, lançamos o navio amazônico no Central Park. E hoje estamos aqui, nessa energia maravilhosa, com tantos jovens que acreditam que outro mundo é possível e necessário”, afirmou.

A primeira-dama também ressaltou a importância da COP30, que será realizada em Belém.

Janja

sônia guajajara

marina silva

COP 30

Global Citizen Festival

Global Citizen Festival: Amazônia

Política
