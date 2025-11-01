Helder Barbalho, governador do Pará, acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho, subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado na noite deste sábado (1º) no Estádio do Mangueirão, para dar as boas-vindas ao público presente. Durante seu discurso, o governador destacou a importância da Amazônia como um sistema vital e ressaltou a relevância do evento para a região.

Barbalho afirmou que o Pará está prestes a sediar a COP 30, que acontecerá na próxima semana na capital paraense. “Agora, essa parceria se concretiza e, logo mais, na próxima semana, o Pará vai, sim, sediar a COP 30. Um marco para ação climática que acontecerá no coração da Amazônia, em Belém, no Pará, dez anos após o Acordo de Paris”, disse.

'Amazônia é nosso sistema vital', reforça Helder Barbalho durante fala em Global Citizen Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

O governador ressaltou que o evento será um momento de reunião mundial para discutir a urgência climática e a solidariedade necessária. “O mundo irá se reunir aqui a poder com a urgência climática, com as lideranças, com a solidariedade necessária, e nunca foi tão importante. É por isso que nós temos muito orgulho de receber o Global Citizen Festival: Amazônia, em nossa cidade, no Pará”, concluiu Helder Barbalho.