O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

Amanda Martins e Lívia Ximenses
fonte

Em entrevista exclusiva, Anitta afirmou que artistas têm a oportunidade de gerar reflexão e inspirar mudanças na sociedade (Reprodução/ Instagram)

A cantora Anitta é uma das atrações principais do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado na noite deste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a artista falou sobre o papel dos artistas no debate de temas ambientais e destacou a importância de usar a visibilidade pública para promover conscientização social.

Durante a conversa, Anitta ressaltou que a presença de músicos e personalidades em eventos com foco no meio ambiente ajuda a dar voz a pautas que, segundo ela, muitas vezes não recebem a devida atenção. “É importante porque, como o governo, a política e as grandes empresas não têm interesse que a população se preocupe com isso, é importante que pelo menos, quando o artista ganha visibilidade, traga o seu público a pensar sobre isso”, afirmou.

Ela também refletiu sobre a responsabilidade de quem tem alcance nas redes e na mídia. Segundo Anitta, o engajamento não deve ser visto como uma obrigação, mas como uma oportunidade de fazer diferença. “Eu sei que não é uma obrigação nossa, não é o nosso papel, porém, se estamos aqui, se tivemos essa bênção de ter um público que ouve o que estamos dizendo, que a gente fale coisas que ‘prestem’. Senão, seremos só mais um”, disse.

.
