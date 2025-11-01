Gaby Amarantos brinca com meme antes de cantar Foguinho: 'A Amazônia canta assim'; entenda

Durante sua apresentação no Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado (1º), a cantora paraense Gaby Amarantos fez o público vibrar ao unir humor e consciência ambiental. Antes de cantar o refrão de Foguinho, faixa do álbum Rock doido, ela atendeu a um pedido que virou meme nas redes sociais ao longo da semana.

“A Amazônia canta assim para o mundo: não mande foguinho não!”, disse Gaby, arrancando aplausos e risadas da plateia.

A brincadeira faz referência às queimadas na floresta amazônica, tema que Gaby costuma abordar em suas performances e discursos. No palco, a artista recriou o filme em plano-sequência de seu álbum Rock doido, misturando música, dança e elementos visuais da cultura amazônica. Veja a repercussão do meme: