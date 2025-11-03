Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

O Exalta lança, em todas as plataformas digitais, seu novo single “Dona do Prazer”. A canção mistura a energia do pagode e o romantismo que sempre fez parte da essência do grupo. A faixa integra um projeto especial com oito músicas inéditas, que dará origem a um audiovisual comemorativo pelos 43 anos de história do Exalta.

Neste novo momento, o grupo traz à frente Izaque Luiz e Douglitz, dois talentos que imprimem uma energia renovada e muita personalidade às interpretações, mantendo viva a essência que fez do Exalta um dos nomes mais amados do pagode brasileiro.

Com produção e direção musical de Bira Haway, “Dona do Prazer” é uma composição de Anderson Rodrigues Santos e Rolsil Soares Glória, que assinam uma obra repleta de swing, emoção e identidade. O projeto também contará com novas composições que falam de amor, cotidiano e celebração da vida, temas que sempre traduziram o jeito autêntico e apaixonado do grupo de se comunicar com o público.

Celebrando mais de quatro décadas de sucesso, o Exalta une a tradição de seus grandes clássicos à força da nova geração, em um trabalho que reafirma sua relevância no cenário do samba e do pagode. Desde que conquistou o Brasil nos anos 90, o grupo segue emocionando corações e mostrando que sua música continua viva, atual e cheia de significado.

“Estamos muito felizes com o lançamento de ‘Dona do Prazer’. Essa canção marca o início de uma nova fase do Exalta, com novas vozes, novas ideias e a mesma essência que conquistou o coração do público há mais de quatro décadas.” afirmam Brilhantina e Thell, da formação original do grupo.

O novo álbum do Exalta já desperta grande expectativa entre o público e o mercado musical. Mais do que uma simples comemoração, o projeto representa a força da trajetória do grupo - um símbolo de longevidade, renovação e da relevância que o Exalta mantém ao longo dos anos. Com o mesmo carisma e a energia que marcaram gerações, o grupo continua escrevendo sua história como uma verdadeira referência do pagode brasileiro.