O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta lança música inédita com Viviane Batidão durante o Global Citizen Festival: Amazônia

Cantora apresentou ao público paraense a faixa Só Pra Tu, que mistura funk carioca com aparelhagem e ritmo “rock doido”

Hannah Franco e Bruna Dias
fonte

Parceria entre Anitta e Viviane Batidão marca noite do Global Citizen em Belém (Bruna Dias/Especial para O Liberal)

Durante o Global Citizen Festival: Amazônia, realizado neste sábado (1º), em Belém, Anitta surpreendeu o público ao lançar sua nova música em parceria com a paraense Viviane Batidão. As artistas dividiram o palco do Mangueirão para apresentar Só Pra Tu, uma mistura contagiante de funk carioca com o ritmo de aparelhagem paraense, batizado de rock doido.

Confira como foi a transmissão completa do Global Citizen Festival: Amazônia no OLiberal.

Anitta confirmou que a nova faixa fará parte da turnê “Ensaios da Anitta”, que passará pelo Pará em janeiro de 2026, prometendo incluir a canção no repertório oficial.

Com um show repleto de surpresas, Anitta também revisitou sucessos de sua carreira, como Show das Poderosas, apresentada em uma versão especial de rock doido em homenagem ao Pará.

Cultura
.
