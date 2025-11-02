Anitta lança música inédita com Viviane Batidão durante o Global Citizen Festival: Amazônia

Durante o Global Citizen Festival: Amazônia, realizado neste sábado (1º), em Belém, Anitta surpreendeu o público ao lançar sua nova música em parceria com a paraense Viviane Batidão. As artistas dividiram o palco do Mangueirão para apresentar Só Pra Tu, uma mistura contagiante de funk carioca com o ritmo de aparelhagem paraense, batizado de rock doido.

Anitta confirmou que a nova faixa fará parte da turnê “Ensaios da Anitta”, que passará pelo Pará em janeiro de 2026, prometendo incluir a canção no repertório oficial.

Com um show repleto de surpresas, Anitta também revisitou sucessos de sua carreira, como Show das Poderosas, apresentada em uma versão especial de rock doido em homenagem ao Pará.