Leona Vingativa anuncia Anitta como 'madrinha de seus filhos' no Global Citizen Festival

Nos bastidores do festival, a cantora apareceu beijando a barriga de Leona Vingativa ao ser anunciada madrinha “dos meninos”

Hannah Franco
fonte

Anitta rouba a cena nos bastidores do festival ao ser escolhida como madrinhados filhos de Leona Vingativa. (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Leona Vingativa surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar que Anitta seria a madrinha de seus filhos. Na foto publicada, A aparece beijando a barriga de Leona, que tem brincado com a história de estar grávida de gêmeos.

“A madrinha dos meninos @anitta ❤️”, escreveu Leona na legenda.

VEJA MAIS

image Chris Martin chama Anitta para cantar Viva La Vida no palco do Global Citizen Festival
Cantora brasileira se uniu ao vocalista do Coldplay e emocionou público no Mangueirão

image Bordão de Leona Vingativa é reproduzido na novela 'Dona de Mim', da TV Globo: 'jamais igualada'
Personagem de Clara Moneke foi quem reproduziu o bordão em que a paraense apresenta seu extenso nome

A publicação gerou uma onda de comentários divertidos entre os seguidores. “Agora os meninos já podem nascer bem tranquilos… A monarca não perde tempo 😌👏🏿👏🏿👏🏿”, comentou um fã. Outro acrescentou: “Hahahahaha MARAVILHOSAS! Queremos a dinda no batizado das crianças! 🤣✨”.

Leona participou da apresentação de Gaby Amarantos, no plano sequência do Rock Doido, durante o festival. Essa não é a primeira vez que Leona Vingativa se diverte com madrinhas famosas: em outubro, ela anunciou que a cantora Linn da Quebrada também seria madrinha de seus filhos.  

[instatgram=DQiaHt-jNbv]

