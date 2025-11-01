Leona Vingativa anuncia Anitta como 'madrinha de seus filhos' no Global Citizen Festival

A influenciadora Leona Vingativa surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar que Anitta seria a madrinha de seus filhos. Na foto publicada, A aparece beijando a barriga de Leona, que tem brincado com a história de estar grávida de gêmeos.

“A madrinha dos meninos @anitta ❤️”, escreveu Leona na legenda.

VEJA MAIS

A publicação gerou uma onda de comentários divertidos entre os seguidores. “Agora os meninos já podem nascer bem tranquilos… A monarca não perde tempo 😌👏🏿👏🏿👏🏿”, comentou um fã. Outro acrescentou: “Hahahahaha MARAVILHOSAS! Queremos a dinda no batizado das crianças! 🤣✨”.

Leona participou da apresentação de Gaby Amarantos, no plano sequência do Rock Doido, durante o festival. Essa não é a primeira vez que Leona Vingativa se diverte com madrinhas famosas: em outubro, ela anunciou que a cantora Linn da Quebrada também seria madrinha de seus filhos.

[instatgram=DQiaHt-jNbv]