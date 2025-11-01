Capa Jornal Amazônia
Chris Martin chama Anitta para cantar Viva La Vida no palco do Global Citizen Festival

Cantora brasileira se uniu ao vocalista do Coldplay e emocionou público no Mangueirão

Hannah Franco
fonte

Anitta sobe ao palco com Chris Martin no Global Citizen Festival e canta Viva La Vida (Thiago Gomes/OLiberal)

Durante a segunda música da noite deste sábado (1º), no Global Citizen Festival: Amazônia, Chris Martin convidou a cantora Anitta para subir ao palco e interpretar juntos Viva La Vida, sucesso do Coldplay. A artista brasileira participou ativamente da performance, conduzindo o coro junto com o público paraense.

A apresentação foi marcada por um clima intimista. O gesto reforçou a presença de Anitta como uma das atrações principais do festival, que se apresenta no final da noite.

Após a parceria, Chris Martin retornou ao palco sozinho, desta vez ao teclado, para interpretar a canção Yellow e A Sky Full of Stars. O cantor era uma das atrações mais aguardadas do evento.
 

