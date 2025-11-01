Chris Martin diz que espera voltar a Belém com o Coldplay após show no Global Citizen Festival

Antes de cantar A Sky Full of Stars, última música de seu pocket show no Global Citizen Festival: Amazônia, Chris Martin emocionou o público dizer que espera voltar a Belém com a banda completa do Coldplay.

“Vocês foram muito gentis comigo”, disse o cantor, agradecendo o carinho dos paraenses presentes no Estádio do Mangueirão.

A apresentação marcou a primeira vez de Chris Martin no Pará e trouxe um repertório intimista, apenas com voz, violão e teclado. Durante a noite, o público cantou junto hits como Paradise, Yellow e Viva La Vida. Além disso, Anitta fez uma breve participação especial.

Além da música, Chris compartilhou um pouco de suas impressões sobre a cidade, falando sobre passeios e experiências em Belém.