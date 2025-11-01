Capa Jornal Amazônia
Chris Martin, do Coldplay, sobe ao palco do Global Citizen Festival ao som de Paradise

Vocalista do Coldplay emocionou o público paraense durante pocket show no Mangueirão com repertório intimista

Hannah Franco
fonte

Chris Martin cantou hits da banda acompanhado apenas de voz e violão, e prometeu retornar com o Coldplay completo. (Thiago Gomes/OLiberal)

O cantor Chris Martin, vocalista do Coldplay, foi uma das atrações mais aguardadas da noite deste sábado (1º) no Global Citizen Festival: Amazônia, realizado no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém. O artista abriu seu pocket show com o sucesso Paradise, sendo acompanhado em coro pelo público paraense, que cantou junto cada verso do hit.

Com uma performance intimista, apenas voz, violão e teclado, Chris encantou a plateia e destacou a importância de iniciativas como o festival. O músico faz parte da história da Global Citizen desde 2015, quando se tornou curador internacional dos eventos da organização. Desde então, tem colaborado na produção de diversas edições ao redor do mundo, unindo música e causas sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
