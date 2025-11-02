VÍDEO: Anitta inicia show no Global Citizen Festival com 'Show das Poderosas' versão rock doido

Anitta subiu ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia neste sábado (1º), em Belém, para o show de encerramento e um dos mais aguardados da noite. Com um look animal print, a cantora deu início à apresentação com energia total e empolgou os fãs paraenses, que cantaram junto o hit Show das Poderosas na versão rock doido, em homenagem ao Pará.

Antes do show, Anitta aproveitou para anunciar sua nova música em rock doido, produzida por artistas da aparelhagem. Ao longo da noite, a artista já havia feito uma breve participação no show de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Esta foi a primeira edição do festival na América Latina que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas