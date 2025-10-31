Alok e Dennis se juntam em lançamento de funk
A música foi apresentada pela primeira vez por Alok no Tomorrowland Brasil, no início de outubro, na cidade de Itu, no interior paulista.
Resultado da parceria inédita entre o Alok e Dennis DJ, a música Mimosa (Now and Forever) chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, 31, misturando funk, a batida do eletrônico e vocais da cantora norte-americana Nyasia.
A música original foi criada por Dennis, no início de sua carreira, nos primeiros anos de 2000. Agora, a Mimosa ganha novos elementos de música eletrônica e uma abordagem que, segundo os criadores, celebra a jornada do funk carioca à cena internacional.
