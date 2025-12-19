Pet Shop Boys no Brasil em 2026: Veja data, local e ingressos

O duo britânico Pet Shop Boys anunciou nesta sexta-feira, 19, que virá ao Brasil em 2026. A apresentação vai ocorrer em São Paulo, no dia 3 de março, na casa de shows Suhai Music Hall. Até o momento, esta é a única data anunciada tanto para a cidade quanto para o Brasil.

Os Pet Shop Boys trarão ao País a turnê Dreamworld: The Greatest Hits Live. O show não é inédito no Brasil, já foi apresentado em dezembro de 2023, também em São Paulo, dentro da programação do festival Primavera Sound.

Os ingressos já estão a venda e custam entre R$ 520 e R$ 850.

Serviço

Pet Shop Boys Dreamworld: The Greatest Hits Live

3/3/26, 21h

Suhai Music Hall Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba

R$520 / R$ 850