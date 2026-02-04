Capa Jornal Amazônia
Esposa do sertanejo Henrique, Amanda Vasconcelos, é solta e deve responder por 3 acusações nos EUA

A brasileira foi presa por dirigir sem carteira de habilitação da Flórida, onde tem residência fixa

Lívia Ximenes
fonte

Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, deve que pagar fiança de US$ 500 para ser liberada (Reprodução/ Redes sociais)

A empresária Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi solta após audiência nessa terça-feira (3). A brasileira havia sido presa em Orlando, na Flórida (Estados Unidos), por dirigir sem carteira de habilitação local, na segunda-feira (2). Ela tem residência fixa estado e, conforme as leis, é crime conduzir veículos sem documentação adequada.

Em audiência, realizada pelo Tribunal do Circuito do Condado de Orange, Amanda se comprometeu com a Justiça dos EUA e deve informar qualquer mudança de endereço. Ela também precisa comparecer a qualquer procedimento futuro ou, caso contrário, poderá receber um mandado de prisão. Além disso, a empresária pagou fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2.620, conforme cotação atual) para ser liberada e recebeu multa de mesmo valor por conduzir sem habilitação.

A esposa de Henrique cometeu duas infrações e um crime, conforme a legislação da Flórida. As infrações foram conduzir veículo sem carteira de motorista válida (estatuto 322.03) e mudar irregularmente de faixa (estatuto 316.085). O crime de Amanda foi fugir da polícia mesmo com sinalização da viatura, ato considerado grave (estatuto 316.1935).

Amanda dirigira uma picape na área da South International Drive com a Daryl Carter Parkway, próxima ao parque Universal Orlando. No momento, ela ocupava duas faixas de rolamento, o que chamou a atenção de uma viatura. Os policiais acionaram a sirene e ordenaram parada, mas a empresária não obedeceu.

Ao fugir do local sem parar, Amanda foi para casa. As autoridades encontraram a brasileira por meio da placa do veículo e foram à residência, onde a prenderam. Segundo a empresária, ela não notou que houve tentativa de abordagem policial.

Palavras-chave

amanda vasconcelos, esposa sertanejo henrique

esposa sertajeno henrique é presa nos eua
Celebridades
.
