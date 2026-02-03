Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher do cantor Henrique, da dupla com Juliano, é presa na Flórida

Amanda Vasconcelos foi detida após ignorar sirenes e luzes de viatura

O Liberal
fonte

Amanda Vasconcelos ao lado de Henrique (Reprodução/ Redes sociais)

A empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, na segunda-feira (2), após uma ocorrência registrada pela polícia local.

VEJA MAIS 

image VÍDEO: Joelma divide o palco com Rolon Ho e Thais Sousa no Domingão com Huck
Campeões da Dança dos Famosos integram o balé da cantora no programa que vai ao ar no domingo (1/2)

image 'Ilhados com a Sogra' terá temporada com famosos
O programa reúne seis casais em uma ilha, onde os genros e noras trabalham ao lado de suas sogras a fim de vencer o reality.

De acordo com registros do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, Amanda responde a duas acusações. A principal delas é por fugir ou tentar evitar uma abordagem policial, o que, pela legislação da Flórida, configura crime de terceiro grau. Segundo o relatório oficial, ela não obedeceu à ordem de parada, mesmo com a viatura acionando luzes e sirene. 

Além disso, a empresária também foi autuada por dirigir veículo motorizado sem habilitação válida, uma vez que a carteira de motorista estaria com o prazo de validade vencido. Essa infração é classificada como contravenção.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

henrique e juliano
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda