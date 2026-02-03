Mulher do cantor Henrique, da dupla com Juliano, é presa na Flórida

A empresária Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, na segunda-feira (2), após uma ocorrência registrada pela polícia local.

De acordo com registros do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, Amanda responde a duas acusações. A principal delas é por fugir ou tentar evitar uma abordagem policial, o que, pela legislação da Flórida, configura crime de terceiro grau. Segundo o relatório oficial, ela não obedeceu à ordem de parada, mesmo com a viatura acionando luzes e sirene.

Além disso, a empresária também foi autuada por dirigir veículo motorizado sem habilitação válida, uma vez que a carteira de motorista estaria com o prazo de validade vencido. Essa infração é classificada como contravenção.