VÍDEO: Joelma divide o palco com Rolon Ho e Thais Sousa no Domingão com Huck

A cantora paraense Joelma será uma das atrações do próximo Domingão com Huck, da TV Globo, e contará com um reforço especial no palco. A artista estará acompanhada pelos bailarinos paraenses Rolon Ho e Thais Sousa, campeões das duas últimas edições do quadro Dança dos Famosos, que vão integrar o balé da apresentação.

O programa vai ao ar neste domingo (1/2), a partir das 14h55, na programação da Globo. Os dois coreógrafos participam como convidados especiais e se juntam à cantora durante a performance no palco da atração dominical.

Rolon Ho foi o vencedor da Dança dos Famosos 2023, ao lado da atriz Priscila Fantin. Já Thais Sousa conquistou o título da edição de 2025, dançando com o ator Silvero Pereira. Ambos têm trajetória reconhecida na dança e já passaram pelo palco do programa em diferentes momentos.

Natural do Pará, Rolon Ho também é conhecido por ter sido dançarino da Banda Calypso, grupo que projetou nacionalmente a carreira de Joelma. A participação no Domingão marca mais um reencontro artístico entre os paraenses.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do programa, Joelma aparece ao lado de Rolon Ho e Thais Sousa durante a prévia da apresentação. Os três dançam juntos ao som da música “Cavalo Manco”, com os coreógrafos completando o balé da cantora no palco do Domingão do Huck.

A participação movimentou as redes sociais e gerou comentários dos próprios bailarinos. Thais Sousa celebrou o retorno ao programa. “Que emoção!!! Não tem palavras que expressem o que significa estar no palco do Domingão novamente. Só gratidão”, escreveu.

Já Rolon Ho também demonstrou expectativa para a apresentação. “Vai ser incrível”, disse o coreógrafo paraense nos comentários da prévia divulgada.