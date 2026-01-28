Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Joelma divide o palco com Rolon Ho e Thais Sousa no Domingão com Huck

Campeões da Dança dos Famosos integram o balé da cantora no programa que vai ao ar no domingo (1/2)

Hannah Franco
fonte

Joelma se apresenta no Domingão do Huck com reforço de bailarinos paraenses (Reprodução/Instagram)

A cantora paraense Joelma será uma das atrações do próximo Domingão com Huck, da TV Globo, e contará com um reforço especial no palco. A artista estará acompanhada pelos bailarinos paraenses Rolon Ho e Thais Sousa, campeões das duas últimas edições do quadro Dança dos Famosos, que vão integrar o balé da apresentação.

O programa vai ao ar neste domingo (1/2), a partir das 14h55, na programação da Globo. Os dois coreógrafos participam como convidados especiais e se juntam à cantora durante a performance no palco da atração dominical.

VEJA MAIS

image Álvaro cria roteiro turístico em Belém ao som de Voando Pro Pará, de Joelma
Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos vividos na capital paraense

image Brega vive um novo auge? Veja 3 artistas que voltaram aos palcos no Pará
Após períodos afastados dos palcos, nomes consagrados do brega paraense retomaram a carreira e conquistam novas gerações de fãs

Rolon Ho foi o vencedor da Dança dos Famosos 2023, ao lado da atriz Priscila Fantin. Já Thais Sousa conquistou o título da edição de 2025, dançando com o ator Silvero Pereira. Ambos têm trajetória reconhecida na dança e já passaram pelo palco do programa em diferentes momentos.

Natural do Pará, Rolon Ho também é conhecido por ter sido dançarino da Banda Calypso, grupo que projetou nacionalmente a carreira de Joelma. A participação no Domingão marca mais um reencontro artístico entre os paraenses.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do programa, Joelma aparece ao lado de Rolon Ho e Thais Sousa durante a prévia da apresentação. Os três dançam juntos ao som da música “Cavalo Manco”, com os coreógrafos completando o balé da cantora no palco do Domingão do Huck.

A participação movimentou as redes sociais e gerou comentários dos próprios bailarinos. Thais Sousa celebrou o retorno ao programa. “Que emoção!!! Não tem palavras que expressem o que significa estar no palco do Domingão novamente. Só gratidão”, escreveu.

Já Rolon Ho também demonstrou expectativa para a apresentação. “Vai ser incrível”, disse o coreógrafo paraense nos comentários da prévia divulgada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

joelma

rolon ho

thais sousa

Domingão com Huck
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

agressor de mulher

'Eu estou aqui. Perdão a todo mundo', diz o cantor João Lima ao ser preso após agredir a esposa

Nas imagens divulgadas pela vítima, João Lima aparece segurando Raphaella, desferindo tapas e, em seguida, imobilizando a vítima

27.01.26 13h03

LUTO

Morre arquiteto e artista plástico paraense, Ruma de Albuquerque, aos 70 anos

Paraense tinha uma vida dedicada as artes, ele deixa um legado em exposições e acervos no Brasil e no exterior

28.01.26 10h19

MÚSICA

Banda Raimundos é confirmada para abrir o show de Guns N´Roses em Belém

A banda Guns N’ Roses se apresenta na capital paraense no dia 25 de abril de 2026, marcando sua primeira vez na cidade e o encerramento oficial da turnê brasileira

28.01.26 14h55

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Matheus se arrepende de ter brigado com Ana Paula na casa: ‘Totalmente errado’

Após sair do programa, o ex-participante acredita agora que Milena seja a favorita para vencer o reality

28.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda