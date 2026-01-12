Álvaro cria roteiro turístico em Belém ao som de Voando Pro Pará, de Joelma
Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos vividos na capital paraense
O influenciador Álvaro desembarcou em Belém para uma temporada de três dias, que incluía a presença dele no Ensaios da Anitta, que ocorreu no último sábado, 10. Nesta segunda-feira, 12, ele provou que o "espírito paraense" o dominou, e em suas redes sociais, o criador de conteúdo compartilhou um roteiro especial pelos pontos icônicos da capital, tudo embalado pelo sucesso de Joelma, Voando Pro Pará.
Do Ver-o-Peso ao pôr do sol na Estação das Docas, Álvaro mostrou que "tomar um tacacá, dançar e curtir" faz parte da sua rotina. Ele também esteve no Mangueirão, Mangal das Garças e Forte do Presépio. No passeio gastronômico, que incluiu o tacacá, ele ainda aproveitou para se deliciar com pupunha com café.
Álvaro tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram.
