Samira se torna a líder na semana de Paredão Falso

Na noite desta quinta-feira, 26, Samira conquistou a liderança na Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB 26), exibido pela Globo. A disputa, que exigiu sorte dos participantes, foi dividida em duas etapas.

A primeira etapa da prova, realizada durante a tarde, consistiu em duelos de sorte entre os participantes, que foram divididos em duplas. O objetivo era soltar bolinhas em uma pista para acumular a maior pontuação. Ao final desta fase, seis participantes se classificaram: Solange, Samira, Milena, Babu, Jonas e Leandro Boneco.

Para a segunda parte da prova, os brothers e sisters tiveram que repetir o arremesso de bolas com o intuito de pontuar. A principal diferença era a utilização de um tobogã, substituindo a pista em miniatura da fase anterior. Samira obteve a maior pontuação, assegurando a liderança da semana.

Dinâmica da Semana no BBB 26

A dinâmica desta semana no BBB 26 promete reviravoltas com um Paredão Falso. O público, diferentemente das semanas anteriores, votará em quem deseja enviar para o Quarto Secreto. A sequência de eventos começou com a prova do líder na quinta-feira. Nesta sexta-feira, 27, ocorre a dinâmica do Exilado, onde os participantes se dividem em dois grupos, e quem "sobrar" irá morar fora da casa.

No sábado, 28, será realizada a Prova do Anjo. À noite, o participante que estiver como Exilado terá a prerrogativa de indicar alguém para o Paredão. O emparedado, por sua vez, assumirá o lugar do Exilado fora da casa.

A formação do Paredão Falso, no domingo, 1º, seguirá um formato triplo, conforme detalhado por Tadeu Schmidt. "Teremos uma pessoa imunizada pelo Anjo, ou duas, caso o Anjo abra mão do vídeo da família para ganhar uma imunidade extra. Já teremos o emparedado pelo Exilado; o Líder vai emparedar outro participante; o mais votado pela casa vai para o Paredão; e a pessoa emparedada pelo Líder vai dar um Contragolpe. Três pessoas jogam a Prova Bate e Volta, e uma se salva. Temos, assim, um Paredão triplo. Mas, como eu disse, essa semana, o Paredão é falso. O público não vai votar para eliminar, vai votar para mandar alguém para o Quarto Secreto. Ninguém vai ser eliminado essa semana", explicou Schmidt.

O resultado do Paredão Falso, que enviará o escolhido pelo público ao Quarto Secreto, será anunciado na terça-feira, 3.