Repórter não reconhece Isabel Teixeira, a Maria Bruaca, e a 'expulsa' de transmissão ao vivo; vídeo

programa "É de Casa", da TV Globo, viralizou na redes sociais, na manhã deste sábado (31). Durante uma cobertura da corrida de repórter Thiago Simpatia não reconheceu a atriz Isabel Teixeira, a "Maria Bruaca" da Um climão ao vivo no, da, viralizou na redes sociais, na manhã deste sábado (31). Durante uma cobertura da corrida de São Silvestre , em São Paulo , onão reconheceu a, a "Maria Bruaca" da novela Pantanal , e a "expulsou" da transmissão ao vivo.

Thiago falava com os apresentadores do estúdio quando Isabel surgiu atrás dele, mostrando a medalha da São Silvestre. Em seguida, ela tentou mandar um beijo, aparecendo atrás do repórter. "Depois você manda beijo", disse ele, impaciente, tirando a atriz do lado dele.

No Instagram , a artista já havia comentado que participaria na competição. "Aqui é Isabel Teixeira, acabei de chegar aqui e estou vendo a mulherada da elite se aquecer, lindas… Eu vou correndo atrás, no meu passo, que é o passo do coração. Estou feliz pra caramba de estar nessa cidade linda, nesse dia lindo que une todo mundo. Isso aqui é lindo porque a gente corre junto. Isso aqui muda o mundo", disse ela ao perfil da São Silvestre no Instagram.

