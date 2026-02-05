Adriana Birolli compartilha em Belém os percalços de não se dizer 'não'

Nada melhor para se refletir sobre algo que se tenta deixar de lado, mas acaba incomodando e muito, do que ficar frente a frente com isso mas de uma maneira lúdica, bem-humorada, por meio da arte do teatro. Como no caso das pessoas ( e não e pouca gente) que não sabem dizer "não" e, então, costumam fazer coisas mesmo contra a sua vontade. Daí o sucesso do espetáculo "Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não", estrelado pela atriz Adriana Birolli que retorna a Belém neste sábado (7) e no domingo (8), às 19h, no Teatro do SESI. O monólogo funciona como ponto de partida para descobertas surpreendentes por parte da plateia, como conta Adriana em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

"É muito normal as pessoas me procurarem nas redes sociais para falarem sobre as consequências da reflexão que o espetáculo trouxe pra elas. Ouço bastante que se divertiram muito e ao mesmo tempo saíram do teatro pensando em aspectos específicos da vida. Já teve caso de pessoas que saíram dos seus empregos depois de muito tempo insatisfeitos e se sentindo negligenciados ou abusados no trabalho e ao seguir outro caminho ficaram muito mais realizadas", relata a atriz.

Adriana repassa que o retorno do público com as apresentações de "Não!" tem sido muito gratificante para a equipe do espetáculo. "Já teve caso de tomar coragem para sair de relacionamentos abusivos e depois voltar a entrar em contato para dizer o quanto a vida melhorou após a separação. Já fui convidada para apresentar a peça em faculdades de psicologia. Muitos psicólogos relatam o quanto é um assunto muito comum nos consultórios. Essa peça me traz muito diálogo com meu público".

Com relação a estar em Belém, a atriz afirma ser "maravilhoso poder voltar para essa cidade que eu amo". "A primeira vez que estive aqui foi com esse espetáculo e antes mesmo de ir embora eu já havia marcado data para retorno. Belém é especial e eu estou muito feliz em encontrar esse público caloroso mais uma vez em cena".

"Sempre fico alguns dias por aqui curtindo os passeios, a culinária e as pessoas que são tão carinhosas. Já é quarta vez que venho pra cá e com certeza irei voltar muitas vezes. Não sei com o espetáculo 'Não!" mas certamente virei muito curtir por aqui", destaca Adriana.

Ela conta que "Não!" está completando três anos de turnê em abril deste ano. "Já passamos por 35 cidades no Brasil (14 estados) e estivemos em Lisboa ano passado e voltaremos este ano para Portugal. O espetáculo já foi assistido por mais de 50 mil pessoas e tudo isso só reafirma a certeza de que é uma questão importante e relevante. O contato com o público melhora minha visão do espetáculo e me engrandece com as experiências vividas". O espetáculo cumpriu 180 apresentações. Adriana Birolli é conhecida do grande público por meio de seus trabalhos em novelas e reconhecida por seu talento, ganhadora de prêmios de atuação na televisão e no teatro.

Não!

Em uma atuação forte, Adriana Birolli sobe ao palco para dar voz a uma personagem prestes a completar 36 anos e que não quer ir à comemoração do seu aniversário. Mesmo quase pronta para sair, passa a refletir sobre a possibilidade de não comparecer. O celular não para de receber mensagens e a pressão não para de aumentar enquanto o público é convidado a entrar na intimidade dessa personagem e sua comédia privada.

"Não!" conta com texto e direção de Diogo Camargo. A trama reflete com muito humor sobre a jornada de uma mulher que vive em uma busca da liberdade de dizer 'não'.

"Todo mundo se identifica com as dificuldades que a personagem revela durante o espetáculo. Eu estou muito feliz de trazer uma peça que aborda esse assunto para o público! É muito gostoso, a gente sente a cumplicidade uns com os outros durante as apresentações. A comunicação com a plateia é impressionante, afinal de contas, quem realmente sabe dizer 'não' na vida?", destaca Adriana Birolli.

Como é pontuado no texto de apresentação do espetáculo: “Nós temos dificuldade de dizer ‘não’ para os outros, mas vivemos dizendo ‘não para nós mesmos. O ‘não’ é uma faca de dois gumes, ele sempre vem acompanhado de um ‘sim’. Toda vez que você diz ‘não’ aos outros, você está dizendo ‘sim’ para si mesmo, suas vontades, seus limites, sua saúde mental. E vice-versa”.

O espetáculo traz à tona as dificuldades das relações interpessoais, por meio do aspecto de uma pessoa não saber se posicionar nas situações do dia a dia e acabar, assim, sendo levada como numa correnteza por aquilo que não quer fazer. Isso ganha uma proporção ainda maior nos tempos atuais, de redes sociais, de aumento de violências contra crianças, mulheres e grupos sociais, como LGBTQIAPN+; nos casos de suicídios; nas relações aviltantes de trabalho; nos novos rumos da Inteligência Artificial no mercado formal e outras áreas da vida cotidiana.

Serviço:

Espetáculo ‘Não! – A comédia para quem tem dificuldade de dizer não’

Com Adriana Birolli

Em 7 e 8 de fevereiro, às 19h

No Teatro do SESI PA, na av. Almirante Barroso, 2540, entrada pela Dr. Freitas

Belém PA

Ingressos: sympla.com.br

Horário da bilheteria: Excepcionalmente de 14/01/26 a 13/02/26 , a bilheteria presencial

funcionará de terça a sexta-feira de 9h às 12h e das 13h às 18h. Em dias de evento,

a partir das 14h até o início do espetáculo, sábados, domingos e feriados

somente quando houver espetáculo, a partir das 14h.

-Informações: 3366-0972; 3366-0965/0967.