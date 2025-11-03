Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana

O príncipe William passou a segunda-feira (3) cumprindo uma agenda de compromissos e visitas turísticas no Rio de Janeiro. Entre as atividades, o herdeiro do trono britânico visitou pontos conhecidos da capital fluminense e participou de uma partida de futevôlei na praia de Copacabana, na zona Sul da cidade.

Mais cedo, o príncipe esteve no Pão de Açúcar, acompanhado do prefeito Eduardo Paes, e visitou o estádio do Maracanã, onde se encontrou com o ex-jogador Cafú, capitão da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002.

Esta é a primeira visita oficial de William ao Brasil. Após os compromissos no Rio, o príncipe deve seguir para Belém, no Pará, onde participará da abertura oficial da COP 30, a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para os dias 6 e 7 de novembro.

Durante a passagem pelo Rio, o príncipe também será o anfitrião da cerimônia do Earthshot Prize, premiação global dedicada a reconhecer soluções inovadoras para enfrentar a crise climática. Conhecido como o “Oscar da Sustentabilidade”, o evento ocorrerá na próxima quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, e contará com apresentações de Shawn Mendes, Anitta, Kylie Minogue, Gilberto Gil e Seu Jorge.