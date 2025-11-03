Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana

Herdeiro do trono britânico visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro e segue para Belém, onde representará o rei Charles III na COP30

O Liberal
fonte

O príncipe William, príncipe de Gales, joga vôlei em um encontro com salva-vidas de emergência na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Daniel Ramalho / AFP)

O príncipe William passou a segunda-feira (3) cumprindo uma agenda de compromissos e visitas turísticas no Rio de Janeiro. Entre as atividades, o herdeiro do trono britânico visitou pontos conhecidos da capital fluminense e participou de uma partida de futevôlei na praia de Copacabana, na zona Sul da cidade.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Luciano Huck anuncia príncipe William como convidado do próximo ‘Domingão’]]

image Equipe do príncipe William monitora segurança no Rio de Janeiro antes de evento pré-COP30
Organização do Prêmio Earthshot entrou em contato com autoridades após megaoperação policial que deixou 121 mortos

image Kate Middleton não acompanhará príncipe William em viagem à COP30 em Belém; saiba o motivo
Princesa de Gales permanecerá no Reino Unido, enquanto William cumpre agenda no Brasil

Mais cedo, o príncipe esteve no Pão de Açúcar, acompanhado do prefeito Eduardo Paes, e visitou o estádio do Maracanã, onde se encontrou com o ex-jogador Cafú, capitão da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002.

Esta é a primeira visita oficial de William ao Brasil. Após os compromissos no Rio, o príncipe deve seguir para Belém, no Pará, onde participará da abertura oficial da COP 30, a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para os dias 6 e 7 de novembro.

image Príncipe William confirma presença na COP 30 como representante do rei Charles III
Herdeiro do trono britânico participará da Cúpula de Líderes Mundiais e de compromissos ambientais durante a conferência em Belém

image Príncipe William desabafa sobre saúde de Kate e Charles III: ‘Ano mais difícil que tive’
Os dois, mulher e pai do príncipe da Inglaterra, respectivamente, foram diagnosticados com câncer no último ano

 

Durante a passagem pelo Rio, o príncipe também será o anfitrião da cerimônia do Earthshot Prize, premiação global dedicada a reconhecer soluções inovadoras para enfrentar a crise climática. Conhecido como o “Oscar da Sustentabilidade”, o evento ocorrerá na próxima quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, e contará com apresentações de Shawn Mendes, Anitta, Kylie Minogue, Gilberto Gil e Seu Jorge.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Príncipe William no Brasil

cultura

celebridades

Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Príncipe William visita pontos turísticos do Rio e joga futevôlei em Copacabana

Herdeiro do trono britânico visitou pontos turísticos do Rio de Janeiro e segue para Belém, onde representará o rei Charles III na COP30

03.11.25 21h15

'AVENTURA PARAENSE'

Hugo Gloss abre álbum de fotos nas redes sociais para se despedir de Belém após o Global Citizen

O comunicador compartilhou momentos em que experimentou pratos típicos, passeou pelas ilhas e curtiu festa de aparelhagem

03.11.25 19h11

ROMANTISMO

Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

Grupo celebra 43 anos de uma história

03.11.25 13h19

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

violência

Apresentadora de TV mata mãe a facadas no Halloween

A mulher foi encontrada na frente de sua casa, ferida e coberta de sangue

03.11.25 14h57

treta

Cristian Cravinhos se manifesta após 'Tremembé': 'Muita mentira'

Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video

03.11.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda