Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos
As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram
Gabi Guimarães, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, e Bruna Unzueta, influenciadora digital e jogadora profissional de poker, assumiram oficialmente o relacionamento nas redes sociais. Os rumores do romance rodaram a internet nas últimas semanas, com pistas deixadas por Gabi e Bruna em publicações e comentários. As imagens, publicadas na noite desse domingo (2), mostram registros de um passeio em Milão, na Itália.
Gabi e Bruna estavam acompanhadas pela amiga e social media da influencer, Fani Caprotti. Para o post, a jogadora da Seleção escolheu a música “For my Hand”, de Burna Boy com Ed Sheeran. A canção fala sobre amor, segurança, carinho e cuidado.
