Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

Lívia Ximenes
fonte

Gabi Guimarães e Bruna Unzueta estão namorando (Reprodução / Instagram)

Gabi Guimarães, jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, e Bruna Unzueta, influenciadora digital e jogadora profissional de poker, assumiram oficialmente o relacionamento nas redes sociais. Os rumores do romance rodaram a internet nas últimas semanas, com pistas deixadas por Gabi e Bruna em publicações e comentários. As imagens, publicadas na noite desse domingo (2), mostram registros de um passeio em Milão, na Itália.

VEJA MAIS

image Gabi Guimarães e Bruna Unzueta estão vivendo romance, afirma jornal
A jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei e a influenciadora digital deixaram pistas nas redes sociais que indicam um relacionamento

image Gabi Guimarães volta à seleção para 2ª semana da VNL feminina 2025, em Istambul
Fora da primeira semana, a capitã da SFV retorna após desfalcar o Brasil nos quatro primeiros jogos da competição

image Rebeca Andrade e Gabi Guimarães posam em passeio de barco na Espanha; veja!
As medalhistas olímpicas estão aproveitando o descanso merecido das férias

Gabi Guimarães e Bruna Unzueta assumem relacionamento

Gabi e Bruna estavam acompanhadas pela amiga e social media da influencer, Fani Caprotti. Para o post, a jogadora da Seleção escolheu a música “For my Hand”, de Burna Boy com Ed Sheeran. A canção fala sobre amor, segurança, carinho e cuidado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gabi Guimarães

Gabi Guimarães e Bruna Unzueta

Bruna Unzueta

relacionamento amoroso
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

01.11.25 20h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

SUCESSO

Vídeo-manifesto exibido no show de Anitta foi criado por paraense; conheça

O Artista Matheus Almeida assina produção que uniu Amazônia e Rio de Janeiro no palco do Global Citizen Amazônia, em Belém

01.11.25 23h55

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

chocolate com pimenta

Lembra do 'Tonico'? Ex-ator mirim da Globo muda de carreira e vive na Europa

Atualmente, o ex-ator leva uma rotina discreta, mas mantém o carinho pelos fãs que ainda lembram de seus trabalhos na TV.

01.11.25 20h14

CULTURA

Banda de rock paraense Molho Negro lança sexto álbum e fala sobre desafios do tempo digital

Novo disco traz experimentações e reflexões sobre o ritmo da vida moderna, segundo o vocalista João Lemos

03.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda