Confira 4 doramas com Kim Yoo-jung, estrela de "Meu Demônio Favorito"

Kim Yoo-jung é uma atriz sul-coreana que começou sua carreira artística bem cedo quando ainda tinha 4 anos de idade, em que foi modelo de uma marca de confeitaria. Entre os 13 doramas e 15 filmes que ela já participou, separamos 4 K-Dramas que não podem faltar na lista para conhecer.

As séries são de vários gêneros, mas sempre envolve romance entre os personagens princiapis. A mais recente é "Meu Demônio Favorito", de 2023, da Netflix, em que ela atua ao lado de Song Kang.

O seu perfil do instagram é um dos mais seguidos na rede social entre as atrizes de dorama, contando com 13,5 milhões de seguidores.

Dorama "Love In The Moonlight" (2016)

Sinopse: o amor entre um príncipe e uma jovem que sempre escondeu um segredo acaba acontecendo quando ela passa a viver no palácio como eunuco.

Gênero: Romance

Episódios: 10

Classificação: 14 anos

Disponível: Netflix

Dorama "A Lua Que Abraça O Sol" (2012)

Sinopse: a filha de uma família nobre se torna uma princesa herdeira e futura rainha. Acontece que os inimigos da sua família não deixarão barato. Ela perde a memória e volta para a corte tempos depois sem memória, mas algumas pessoas

a reconhecem.

Gênero: Romance e Fantasia

Episódios: 20

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki, Max, Kocowa, Amazon Prime Video

Dorama "Dong Yi" (Jewel In The Crown - 2010)

Sinopse: essa série retrata a consciência de classe em meados do século XVIII, em Joseon. A história é contada a partir da perspectiva da personagem principal, que demonstra a contradição daquela sociedade.

Gênero: Comédia Romântica e Época

Episódios: 60

Classificação: 14 anos

Disponível: Viki e Kocowa

Dorama "Meu Demônio Favorito" (2023)

Sinopse: até que ponto o amor pode valer a pena para um demônio impiedoso? Quando ele se apaixona por um herdeira, acaba perdendo seus poderes. Acontece que isso pode ser apenas o início de uma história bonita.

Gênero: Romance

Episódios: 16

Classificação: 14 anos

Disponível: Netflix

