Rebeca Andrade e Gabi Guimarães posam em passeio de barco na Espanha; veja!

Nesta sexta-feira (6), a ginasta Rebeca Andrade e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães posaram para fotos na Ilha de Tenerife, que fica localizada na Espanha. As duas medalhistas olímpicas estão curtindo o período de férias com uma amiga em comum. “Dumpzin com elas”, escreveu a ginasta na legenda do post.

Nas imagens publicadas no Instagram da Rebeca, as duas aparecem poderosas em um barco, além de estarem sorridentes e esbanjando simpatia em frente a uma vista linda. Alguns seguidores arrancaram elogios das famosas: Lindas, aproveitem muito. Merecem demais e sejam muito felizes”, escreveu uma fã, e “Pera, alguém trás o desfibrilador porque eu estou tendo um ataque cardíaco!!!! Minhas mães e minha madrinha”, brincou outra internauta.

Medalhistas olímpicas

Rebeca Andrade e Gabi Guimarães são duas atletas famosas que já conquistaram diversas medalhas em Olimpíadas. Rebeca é reconhecida como a ginasta artística brasileira mais vitoriosa do país na história dos Jogos Olímpicos, isso porque ela coleciona, ao todo, seis medalhas: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Já Gabi Guimarães é uma das maiores referências da seleção brasileira de vôlei feminino e considerada uma das melhores do mundo. A ponteira de 30 anos é natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, possui 1,80m de altura e levou para casa uma medalha de prata nos jogos olímpicos de Tóquio em 2020.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)