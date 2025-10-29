Gabi Guimarães e Bruna Unzueta estão vivendo romance, afirma jornal

Um suposto romance entre Gabi Guimarães, jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, e Bruna Unzueta, influenciadora digital conhecida como “Boo”, chamou a atenção do público nessa semana. Com pistas sutis deixadas nas redes sociais, acredita-se que um relacionamento está acontecendo. Segundo o jornal Extra, elas estão juntas há cerca de dois meses.

VEJA MAIS

Gabi é ponteira da seleção e, anteriormente, teve uma breve relação com a ginasta Rebeca Andrade, conforme rumores. Ex-apresentadora do PodDelas, Bruna é jogadora profissional de pôquer e mixologista - pessoa especializada em produção de coquetéis. Em agosto desse ano, a influencer anunciou o fim do casamento de sete anos com Felipe Balaban, atleta de futvôlei.

Fotos publicadas nas redes sociais seriam as pistas de que Gabi e Bruna estão juntas. Os registros mostram, de forma implícita, que elas estiveram no mesmo local em dias e horários iguais. Alguns deles seriam em jogos de tênis do SP Open e no festival The Town, em São Paulo, além de um print mostrando a duração de mais de seis horas de uma chamada de vídeo.

Gabi e Bruna não se manifestaram oficialmente sobre a suposta relação.