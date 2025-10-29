Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gabi Guimarães e Bruna Unzueta estão vivendo romance, afirma jornal

A jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei e a influenciadora digital deixaram pistas nas redes sociais que indicam um relacionamento

Lívia Ximenes
fonte

Gabi Guimarães e Bruna Unzueta (Reprodução / Instagram)

Um suposto romance entre Gabi Guimarães, jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, e Bruna Unzueta, influenciadora digital conhecida como “Boo”, chamou a atenção do público nessa semana. Com pistas sutis deixadas nas redes sociais, acredita-se que um relacionamento está acontecendo. Segundo o jornal Extra, elas estão juntas há cerca de dois meses.

VEJA MAIS

image Gabi Guimarães volta à seleção para 2ª semana da VNL feminina 2025, em Istambul
Fora da primeira semana, a capitã da SFV retorna após desfalcar o Brasil nos quatro primeiros jogos da competição

image Rebeca Andrade e Gabi Guimarães posam em passeio de barco na Espanha; veja!
As medalhistas olímpicas estão aproveitando o descanso merecido das férias

image Sheilla Castro é acusada de criar fake para atacar a jogadora e ex-namorada Gabi Guimarães
A ex-jogadora da Seleção supostamente teria se entregado ao responder uma discussão com sua conta oficial na rede social X

Gabi é ponteira da seleção e, anteriormente, teve uma breve relação com a ginasta Rebeca Andrade, conforme rumores. Ex-apresentadora do PodDelas, Bruna é jogadora profissional de pôquer e mixologista - pessoa especializada em produção de coquetéis. Em agosto desse ano, a influencer anunciou o fim do casamento de sete anos com Felipe Balaban, atleta de futvôlei.

Fotos publicadas nas redes sociais seriam as pistas de que Gabi e Bruna estão juntas. Os registros mostram, de forma implícita, que elas estiveram no mesmo local em dias e horários iguais. Alguns deles seriam em jogos de tênis do SP Open e no festival The Town, em São Paulo, além de um print mostrando a duração de mais de seis horas de uma chamada de vídeo.

Gabi e Bruna não se manifestaram oficialmente sobre a suposta relação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gabi Guimarães

Bruna Unzueta

Gabi Guimarães e Bruna Unzueta

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

DIA NACIONAL DO LIVRO

Influenciadoras ampliam o alcance da literatura amazônica com clubes de leitura e resenhas na web

Priscila Bentes e Izabela Nascimento celebram a produção literária do estado e o poder das redes nas divulgações

29.10.25 8h00

CULTURA

'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes

Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

28.10.25 23h16

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAIBA TUDO

Como chegar no Global Citizen Festival? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão

Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

29.10.25 8h00

BELÉM

Global Citizen em Belém: palco do festival está montado e imagens são divulgadas

A programação ocorre na América Latina pela primeira vez neste sábado, 1º de novembro. Entre as atrações, está Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, vocalista do Coldplay

29.10.25 8h32

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

ESTREIA

Os Donos do Jogo apresenta as regras da máfia carioca em briga pelo trono de cúpula

Série mergulha nas disputas pelo controle do jogo do bicho no Rio de Janeiro, com foco na força estratégica e ambiciosa das mulheres

29.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda