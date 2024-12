Conheça 4 doramas com Woo Do-hwan, estrela de 'Cães de Caça'; saiba mais

Woo Do-hwan é um ator sul-coreano de 32 anos e que é famoso pelos doramas que já estrelou. Dentre eles, está "Save Me", produção de 2017, em que o ator divide cenas com Seo Ye-ji, Taecyeon e Jo Sung-ha. Nesta produção sul-coreana, eles são dirigidos por Kim Sung-Su. Além deste, ele está no elenco de um mais novos doramas de 2024, "Mr. Plankton", na Netflix.

O ator é famoso pelos K-Drama de suspense e ação, mas também já participou de comédias românticas, como "Seduzida", disponível no Viki, que conta com um elenco estrelado: Joy, Moon Ga-young e Kim Min-jae, que são dirigidos por Kang In e Lee Dong-hyun.

Confira 4 doramas estrelados por Woo Do-hwan:

DORAMA "CÃES DE CAÇA"

Sinopse: Quebrar promessas não é uma boa forma de manter a palavra. Tudo piora quando a promessa envolve dinheiro. Assim, quando se está devendo o preço pode ser fatal. A série retrata três jovens que tentam escapar das consequências de não terem cumprido seus compromissos. Mas eles terão que enfrentar gente muito poderosa e perigosa.

Episódios: 8

Gênero: Ação

Elenco: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi e huh Joon-ho.

Classificação: 16 anos

Disponível: Netflix

DORAMA "O REI ETERNO"

Sinopse: Depois de ganhar uma flauta de presente que tem poderes mágicos, um Rei acaba abrindo um portal para uma época diferente da sua. Assim, ele atravessa o portal e conhece uma detetiva num mundo completamente diferente daquele que ele está acostumando, inclusive sem ninguem saber que ele é um monarca.

Episódios: 16

Gênero: Fantasia

Elenco: Lee Min-ho, Woo Do-hwan e Kim Go-eun.

Classificação: 14 anos

Disponpivel: Netflix

DORAMA "MAD DOG: CACHORRO LOUCO"

Sinopse: A série retrata um ex-detetive que passou a trabalhar para uma seguradora. Agora, ele lidera uma equipe de investigadores especializada e que trabalha sem cansar para relevar todos os casos de fraudes de seguros. Por isso, o nome da equipe "é Cachorro Louco".

Episódios: 16

Gênero: Suspense

Elenco: Yoo Ji-tae, Woo Do-hwan e Ruy Hwa-young.

Classificação: 14 anos

Disponível: Netflix e Viki

DORAMA "SAVE ME"

Sinopse: Uma seita reliosa tem causado estragos em algumas pessoas. Quando o culto religioso atinge uma jovem, os amigos dela se unem para que ela possa ser salva dessa comunidade macabra, que utiliza manipulação, violência e tortura para manter seus seguidores na linha. Alguns chegam até a morrer por não seguirem as regras.

Episódios: 32

Gênero: Drama

Elenco: Seo Ye-ji, Taecyeon, Woo Do-hwan e Jo Sung-ha.

Classificação: 14 anos

Disponível: Paramount+

