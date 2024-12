Doramas de Natal (parte 1): Confira 4 doramas com a temática nos streamings

Com a chegada de dezembro, nada melhor do que já começar a entrar no clima de Natal. Muitos dorameiros e dorameiras estão acostumados a aproveitar o último mês do ano para maratonar filmes e séries que envolvem o Natal nas suas histórias. Alguns doramas desta lista se passam apenas no período festivo de fim de ano, enquanto outros têm alguns episódios no dia de Natal.

A primeira parte da lista conta com o famoso K-Drama "Snowdrop" (2021), que tem Jisoo, Jung Hae-in, Kim Min Kyu, Kim Mi-soo, Kim Hye Yoon e Yoo In-na no elenco.

Aquele clima reconfortante e cheio de amor também pode ser aproveitado nas produções de K-Drama. Para isso, separamos 7 doramas que se passam na época de Natal. Nesta primeira parte, confira 4 indicações:

Dorama "O Primeiro Ministro Está Namorando" (2013)

Sinopse: O Primeiro-Ministro mais jovem da Coréia do Sul é um político exemplar, em que ninguém pode colocar defeito na sua carreira profissional. No entanto, o mesmo não acontece na sua vida particular, já que ele não é um pai presente e com boa relação com os três filhos. Tudo pode mudar quando ele se aproxima de uma paparazzi que faz de tudo para eles ficarem juntos.

Gênero: Comédia Romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 17

Elenco: Ryu Jin, Chae Jung Ahn, Yoon Shi-yoon, YoonA, Lee Beom-soo

Disponível: Viki e Kocowa

Dorama "Snowdrop" (2021)

Sinopse: a história se passa num dos momentos mais críticos da Coréia do Sul, em que o país vive uma onda de protestos. Ele é um jovem com o passado até então desconhecido, que acaba aparecendo para ela todo ensanguentado num vestiário feminino. Apesar dos riscos que envolvem a situação, ela resolve ajudá-lo. Assim, os dois se aproximam e começam a se relacionar. Os segredos vão sendo revelados, mas será que o amor pode continuar mesmo com as suas origens tão diferentes?

Gênero: Comédia Romântica

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Jisoo, Jung Hae-in, Kim Min Kyu, Kim Mi-soo, Kim Hye Yoon, Yoo In-na

Disponível: Disney+

Dorama "White Christmas" (2011)

Sinopse: Em um colégio de elite feito apenas para os melhores estudantes do país, em que é chamado de "Escola Prisão", nove pessoas acabam tendo que conviver durante as férias de inverno porque estão presos na escola. Durante a estadia, sete estudantes recebem cartas anônimas com um conteúdo nada festivo: há um assassino entre eles. Desta forma, eles vão ter que descobrir quem é que está enviando as cartas e desvendar o resto do mistério.

Gênero: Mistério

Classificação: 18 anos

Episódios: 8

Elenco: Kim Sang Kyung, Baek Sung Hyun, Kim Young Kwang, Lee Soo Hyuk, Kwack Jung Wook, Hong Jong Hyun, ESom, Kim Woo

Disponível: Kocowa

Dorama "Será que Vai Nevar no Natal?" (2009)

Sinopse: Quando era criança, ele tinha um temperamento explosivo, já que tinha que brigar para defender sua honra por conta da humilhação que sofria pelos patrões da sua mãe. Ela é filha de um homem que se envolveu com a mãe dele, mas tiveram que fugir depois da morte trágica do tio. Anos mais tarde, eles acabam se reaproximando, mas será que ainda existe algum tipo de sentimento entre eles?

Gênero: Romance

Classificação: 14 anos

Episódios: 16

Elenco: Song Jong-ho, Sun Woo Sun, Kim Soo-hyun, Han Ye-seul, Go Soo

Disponível: Viki e Kocowa

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)