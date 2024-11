K-Dramas sobre música (parte 2): confira 5 produções disponíveis nos streamings

Continuando a lista de K-Dramas sobre música, esta parte conta com séries como "Um Novo Voo", estralada por Hyungwon, e "Eu Quero Ouvir Sua Canção", estralada por Seo Ji-soo.

As 5 indicações envolvem romance, drama e a amadurecimento, temas bem comuns para os fãs de dorama.

6) Uma Ótima Semana (One Fine Week - 2019)

Sinopse: Já pensou viver várias vidas em uma mesma semana? Entre as várias histórias neste K-Drama, a trama conta as aventuras de Jeong Da Eun (Seo Ji-soo), uma jovem universitária que ainda está encotrando seu caminho na carreira, mas acaba vivendo como Byul, uma cantora desde jovem. Nesse cenário, ela acaba conhecendo celebridades, como Han Jeong-Woo (Shin Jun-seop) e a vida luxosa dos artistas.

Classificação: 14 anos

Episódios: 10 episódios

Elenco: Seo Ji-soo; Shin Jun-seop; Lee Ki-taek; Park Seoham; Park Seo-yeon; Park Geonil; Wooheee

Disponível: Viki e Kocowa

7) Um Novo Voo (Fly Again - 2021)

Sinopse: Han Yo Han (Hyungwon) é um jovem que sempre teve o sonho de se tornar um idol. Na busca do seu sonho, ele se transfere para a Escola de Ensino Médio de Arte Hanbit, mas tudo muda quando um acidente faz com que o seus planos precisem ser repensados. Por coincidência, acaba encontrando membros de uma boate chamada "Vilões" e conhece On Ji Min (Kim Myung-ji), uma menina que nasceu para ser idol.

Classificação: 14 anos

Episódios: 10 episódios

Elenco: Hyungwon; Kim Myung-ji; Tony An; Park Eun Hye; Kim Ha jun; Moon Jung Gi;

Disponível: Viki e Kocowa

8) Eu Quero Ouvir sua Canção (I Wanna Hear Your Song - 2019)

Sinopse: A história conta a relação entre Hong Yi-young (Kim Sejeong), uma timpanista que sofre de insônia e amnésia por conta de um trauma, e Jang Yoon (Yeon Woo-jin), um pianistra estranhamente desafinado, que trabalha cantando para pessoas dormirem, apesar da sua falta de talento. Os dois acabam se encontrando quando Yoon entra para a orquestra que Yi-young faz parte, então A falta de afinação dele será útil para Yi-young.

Classificação: 14 anos

Episódios: 32 episódios

Elenco: Kim Sejeong; Yeon Woo-jin; Song Jae-rim; Park Ju-yeon; Jo Yoo-jung; Kim Sang-gyun; Kim Shi-hoo; Yoo gun

Disponível: Viki e Kocowa

9) Deixe-me Ser Seu Cavaleiro (Let Me Be Your Knight - 2021)

Sinopse: Yoon Tae-in (Lee Jun-young) é um egocêntrico gênio da música, líder e produtor de uma banda pop chamada Luna. Acontece que o seu novo álbum não teve o mesmo sucesso que os anteriores, então o estresse começa a atrapalhar sua vida, fazendo com que ele fique com sanambulismo. O problema só piora com o tempo e ele acaba se perguntando como conseguirá aguentar. Numa situação inesperada, ele encontra In Yoon Joo (Jung In Sun), uma guia turística que tem como sonho comprar a casa dos seus sonhos. Só que o atual emprego não é suficiente para isso. Ela acaba tirando proveito de ter conhecido casualmente Tae-in, mas terá que se passar por uma pessoa que não é junto com os outros integrantes da banda.

Classificação: 14 anos

Episódios: 12 episódios

Elenco: Jung In-sun; Jang Dong-joo; Lee Jun-youg; Yoon Ji-sung; Kim Dong-hyun; Kim Jong-hyeon; Seo Hye-won; Park Ji-won

Disponível: Viki

10) Replay (2021)

Sinopse: Com o fim do ensino médio, um grupo de amigos buscam fazer algo juntos: formar uma banda. Nesse drama de amadurecimento, eles vão enfrentar muito desafios, como a vocalista Yoo Ha Young (Mi-yeon) que teve uma versão de uma música polular viralizada, mas quer ganhar fama com material próprio. Além disso, seus dois colegas de banda, o guitarrista Lee Ji Hoon (Hwi Young) e Gong Chan Young (Kim Min Chul), acabam se apaixonando por ela. De outro lado, tem algo rolando com Lim Seo Eun (Choi Ji-su), baixista da banda, e Shim Tae Young (Marco), o baterista sem futuro.

Classificação: 14 anos

Episódios: 10 episódios

Elenco: Cho Mi-yeon; Kim Min-chul; Hwiyoung; Choi Ji-su; Marco; Kwon Hyuk-soo

Disponível: Viki

