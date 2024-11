Doramas novos estão chegando em novembro na Netflix; confira a lista

Uma das principais plataformas de streaming de dorama do país vai receber mais produções a partir deste mês de novembro. O catálogo da Netflix, que já conta com diversos nomes como "Pousando no Amor" e "A Lição", agora vai aumentar com a chegada de mais 3 produções sul-coreanas para a alegria de todos, principalmente dos dorameiros e das dorameiras. Todas as produções são inéditas.

Mr. Plankton

K-Drama "Mr. Plankton" chega em novembro na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Parece que a maré de azar de um ex-casal não tem fim. Acontece que eles vão ter que viver novos desafios juntos numa última jornada da vida dele.

Gênero: Comédia-romântica

Estrelado: Woo Do-hwan; Lee You-mi; Oh Jung-se

Estreia: 8 de novembro

Trabalho Honesto

K-drama "Trabalho Honesto" chega em novembro na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Quatro amigas da zona rural estão buscando vencer os desafios da vida, como aproveitar as oportunidades e serem independentes. Para isso, elas resolvem abair um negócio de produtos adultos e acabam embarcando numa jornada de autodescoberta.

Gênero: Drama e Comédia

Estrelado: Kim So-yeon; Yeon Woo-jin; Kim Sung-ryoung

Estreia: 10 de novembro

The Trunk

K-Drama "The Trunk" chega em novembro na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Um objeto desconhecido acaba por trazer à tona uma empresa de casamentos e dois clientes seus, que aparentam ter uma relação estranha. A série é mistura de mistério com drama, baseada no livro romance de Kim Ryeo-ryeong e tem o mesmo nome. O K-drama é escrito por Park Eun-young e dirigida por Kim Kyu-tae.

Gênero: Drama e Mistério

Estrelado: Seo Hyun-jin; Gong Yoo

Estreia: 29 de novembro

*(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)