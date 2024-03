Dorama 'Pousando no Amor': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O dorama “Pousando no Amor”, lançado em 2019 pela Netflix, é queridinho pelos fãs do gênero. Cheio de emoção e romance, o K-drama criado por Lee Jung-hyo e Park Ji-eun foi premiado no Baek Sang Awards. A obra também foi eleita como Melhor Drama no Seoul Internatonal Drama Awards e no Asian Academy Creative Awards.

Uma sul-coreana e um norte-coreano se apaixonam e vivem um amor proibido no k-drama "Pousando no Amor" (Reprodução / Netflix)

Sinopse de “Pousando no Amor”

Yoon Se-ri (Son Ye-jin) é uma empresária da Coreia do Sul. Um dia, em passeio de parapente, a jovem acaba caindo em território inimigo. Inesperadamente, ela conhece Ri Jeong-heyok (Hyun Bin), um oficial do exército da Coreia do Norte. Entre os desafios enfrentados e conflitos de diversas origens, surge um amor proibido entre os dois.

Veja o trailer de “Pousando no Amor”

Qual o elenco de “Pousando no Amor”?

O elenco de pousando no amor é formado por Son Ye-jin, Hyun Bin, Ji-hey Seo, Kim Jung-Hyun, Yoo Su-bin, Joon-Sang Tang, So-yeon Jang, Sun-Young Kim e Chang Hyae Jin.

Son Ye-jin e Hyun Bin são os protagonistas em "Pousando no Amor" (Reprodução / Netflix)

Quantos episódios tem “Pousando no Amor”?

“Pousando no Amor” tem uma temporada, com 16 episódios. Os capítulos duram, em média, uma hora e meia.

Onde assistir “Pousando no Amor?”

O K-drama “Pousando no Amor” está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)