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BBB 26: Jonas e Jordana protagonizam beijo na Festa do Líder Alberto Cowboy

Jordana também protagonizou outro momento descontraído ao trocar um selinho com Chaiany

Gabrielle Borges
fonte

Jonas e Jordana protagonizaram beijo. (Reprodução/ TV Globo)

Na madrugada desta quinta-feira (19), a Festa do Líder Alberto Cowboy no BBB 26 foi marcada por um momento de romance entre Jonas Sulzbach e Jordana. Os dois trocaram beijos longe dos demais participantes, no espaço reservado do Apê do Líder.

Desde o início da festa, Jonas e Jordana já demonstravam proximidade. Eles passaram boa parte da noite juntos, conversando, inclusive sobre a sister Gabriela e trocando indiretas em tom de brincadeira. Em um desses momentos, o modelo provocou: “Já beijou um esqueleto ou não?”, fazendo referência à fantasia que usava. A advogada respondeu, rindo: “Nunca na minha vida”.

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O clima evoluiu quando os dois se afastaram do grupo. Em um momento a sós, Jordana perguntou as horas e ouviu de Jonas: “Hora de dar um beijo, né?”. A sister tentou desconversar, dizendo que ele era “melhor que isso”, mas acabou cedendo. O primeiro beijo aconteceu ali e não parou por aí. Minutos depois, os dois voltaram a se beijar.

Após o momento, Jonas sugeriu manter a aproximação em segredo dentro da casa. “Imagina a gente continuar se beijando e ninguém saber de nada?”, disse. Jordana reagiu com bom humor: “Só o Brasil, né?”.

Veja o momento

O brother respondeu: “No Brasil eu confio. Aqui dentro eu não confio em ninguém”. Em tom de brincadeira, ela rebateu: “Nem em mim, p*rra!”.

Ainda durante a festa, Jordana também protagonizou outro momento descontraído ao trocar um selinho com Chaiany no meio da pista de dança, aumentando ainda mais a movimentação da noite no reality.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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